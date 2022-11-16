МИД назвал возмутительной реакцию стран НАТО на инцидент с ракетой в Польше
Публичную реакцию в ряде стран НАТО и СМИ на инцидент с ракетой в Польше можно назвать возмутительной, следует из заявления пресс-службы МИД РФ.
«Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия», — отмечается в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что это умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе «антироссийской кампании» вокруг Украины. В заявлении также уделяется внимание реакции Киева на инцидент.
«Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей», — заключили в внешнеполитическом ведомстве.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией».
Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. О падении украинской ракеты ПВО заявил также и президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не согласен с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты.
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