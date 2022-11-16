МИД назвал возмутительной реакцию стран НАТО на инцидент с ракетой в Польше

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не согласен с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей в Польше ракеты.