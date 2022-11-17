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Пасечник сообщил, что Украина контролирует 1% территории ЛНР

Ведомости

Под контролем Украины находятся три населенных пункта в Луганской народной республике (ЛНР), это около 1% территории региона. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в разговоре с агентством «РИА Новости».

По его словам, сейчас украинские войска занимают село Белогоровка, которое «полностью разбито», и еще два «очень маленьких населенных пункта». «Это, условно, один процент всей территории ЛНР», — заявил Пасечник.

Ситуацию в республике он назвал «сложной, но контролируемой». Врио главы ЛНР отметил, что украинская сторона стала стягивать войска в направлении на ЛНР. Пасечник подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ готовы отразить возможные атаки. Он уточнил, что территорию ЛНР обороняет Народная милиция республики, российские военные, а также бойцы спецназа «Ахмат».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города.

16 ноября, Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на купянском направлении в Харьковской области и ЛНР. В частности, противник хотел провести атаку в районе Новоселовского в ЛНР. На краснолиманском направлении украинские войска попытались атаковать российские позиции в районе села Коломыйчиха ЛНР. Отмечалось, что ВС РФ отразили все удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных