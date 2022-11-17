Пасечник сообщил, что Украина контролирует 1% территории ЛНР
Под контролем Украины находятся три населенных пункта в Луганской народной республике (ЛНР), это около 1% территории региона. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в разговоре с агентством «РИА Новости».
По его словам, сейчас украинские войска занимают село Белогоровка, которое «полностью разбито», и еще два «очень маленьких населенных пункта». «Это, условно, один процент всей территории ЛНР», — заявил Пасечник.
Ситуацию в республике он назвал «сложной, но контролируемой». Врио главы ЛНР отметил, что украинская сторона стала стягивать войска в направлении на ЛНР. Пасечник подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ готовы отразить возможные атаки. Он уточнил, что территорию ЛНР обороняет Народная милиция республики, российские военные, а также бойцы спецназа «Ахмат».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города.
16 ноября, Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались продвинуться на купянском направлении в Харьковской области и ЛНР. В частности, противник хотел провести атаку в районе Новоселовского в ЛНР. На краснолиманском направлении украинские войска попытались атаковать российские позиции в районе села Коломыйчиха ЛНР. Отмечалось, что ВС РФ отразили все удары.
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