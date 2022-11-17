МИД РФ допустил продление зерновой сделки

Страны G20 ранее приветствовали зерновую сделку, подписанную при содействии Турции. Впервые в международных документах признано, что у Стамбульских соглашений есть две взаимосвязанные части: речь идет не только о вывозе зерна с Украины, но и о том, что препятствий для российского экспорта удобрений и продовольствия быть не должно. «Мы подчеркиваем важность их полного, своевременного и дальнейшего выполнения всеми вовлеченными сторонами», – говорится в документе. Также в декларации отмечены и другие усилия, обеспечивающие поток сельхозтоваров, включая инициативу России по бесплатным поставкам удобрений.