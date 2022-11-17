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Политика

МИД РФ допустил продление зерновой сделки

Ведомости

Россия допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату, если ни одна из сторон не выступает против, следует из заявления внешнеполитического ведомства.

«18 ноября истекает срок действия четырехсторонней «сделки», подписанной в Стамбуле 22 июля. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Москва приняла к сведению активизацию работы секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается «пакетная сделка».

«Исходим из того, что российские соображения и озабоченности в предстоящий период будут в полной мере учтены, что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих Стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности», — заключили в пресс-службе.

Ранее сегодня продление зерновой сделки подтвердили президенты Турции и Украины Рейджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Турецкий лидер отметил, что после доставки более 11 млн тонн зерна и продовольствия на борту почти 500 судов стало ясно, «насколько важным и полезным» является это соглашение для продовольственного снабжения и безопасности мира.

Страны G20 ранее приветствовали зерновую сделку, подписанную при содействии Турции. Впервые в международных документах признано, что у Стамбульских соглашений есть две взаимосвязанные части: речь идет не только о вывозе зерна с Украины, но и о том, что препятствий для российского экспорта удобрений и продовольствия быть не должно. «Мы подчеркиваем важность их полного, своевременного и дальнейшего выполнения всеми вовлеченными сторонами», – говорится в документе. Также в декларации отмечены и другие усилия, обеспечивающие поток сельхозтоваров, включая инициативу России по бесплатным поставкам удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных