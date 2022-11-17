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Политика

Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на очередные 120 дней. Об этом турецкий лидер написал в своем Telegram-канале. Ранее о продлении сделки сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной в результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с ноября 2022 г.», — написал он.

Эрдоган отметил, что после доставки более 11 млн тонн зерна и продовольствия на борту почти 500 судов стало ясно, «насколько важным и полезным» является это соглашение для продовольственного снабжения и безопасности мира.

Турецкий лидер также выразил благодарность ОНН, генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, а также президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, которые «проявили волю к продлению соглашения».

Переговоры российской стороны с представителями ООН по продлению зерновой сделки начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.

2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

Страны G20 приветствовали зерновую сделку, подписанную при содействии Турции. Впервые в международных документах признано, что у Стамбульских соглашений есть две взаимосвязанные части: речь идет не только о вывозе зерна из Украины, но и о том, что препятствий для российского экспорта удобрений и продовольствия быть не должно. «Мы подчеркиваем важность их полного, своевременного и дальнейшего выполнения всеми вовлеченными сторонами», – говорится в документе. Также в декларации отмечены и другие усилия, обеспечивающие поток сельхозтоваров, включая инициативу России по бесплатным поставкам удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных