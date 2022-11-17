Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней
«В соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной в результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с ноября 2022 г.», — написал он.
Эрдоган отметил, что после доставки более 11 млн тонн зерна и продовольствия на борту почти 500 судов стало ясно, «насколько важным и полезным» является это соглашение для продовольственного снабжения и безопасности мира.
Турецкий лидер также выразил благодарность ОНН, генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, а также президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, которые «проявили волю к продлению соглашения».
Переговоры российской стороны с представителями ООН по продлению зерновой сделки начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
Страны G20 приветствовали зерновую сделку, подписанную при содействии Турции. Впервые в международных документах признано, что у Стамбульских соглашений есть две взаимосвязанные части: речь идет не только о вывозе зерна из Украины, но и о том, что препятствий для российского экспорта удобрений и продовольствия быть не должно. «Мы подчеркиваем важность их полного, своевременного и дальнейшего выполнения всеми вовлеченными сторонами», – говорится в документе. Также в декларации отмечены и другие усилия, обеспечивающие поток сельхозтоваров, включая инициативу России по бесплатным поставкам удобрений.
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