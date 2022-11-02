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Политика

Россия возобновит участие в соглашении по зерновой сделке

Украина дала гарантии, что не будет использовать его для ведения боевых действий
Анастасия Морозова
ТАСС

Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, об этом сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения “Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины”, приостановленную после теракта в Севастополе», — сказано в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым Украина предоставила письменные гарантии о том, что будет использовать гуманитарный коридор только в соответствии с положениями черноморской инициативы и связанными с ней положениями Совместного координационного центра (СКЦ).

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны РФ, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

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После этого Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов без участия России, об этом сообщили в СКЦ. Уточнялось, что российская сторона была проинформирована ООН об этом решении.

Президент России Владимир Путин 30 октября заявил журналистам в Сочи, что атака Украины на корабли Черноморского флота РФ создала угрозу как для военных, так и гражданских судов, участвующих в реализации «зерновой сделки». «Безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, – надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их за то, что они оказались на высоте положения и отразили все атаки, – но эти беспилотники, как подводные, так и воздушные, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины», – сказал Путин.

В ходе пресс-конференции он также подчеркнул, что Россия приостановила участие в «зерновой сделке», а не вышла из нее. Это сделано для того, чтобы ООН воздействовала на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия. «Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем [участие в "зерновой сделке"]», – ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов. «Но пусть они [ООН] тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет», – уточнил он.

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31 октября Минобороны сообщило о приостановке движения судов по зерновому коридору до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна.

После этого между оборонными ведомствами России, Турции и Украины состоялись телефонные разговоры. В частности, сегодня глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу передал ему позицию Украины по зерновой сделке. «Мы встречались с министрами обеих стран для решения возникших проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также встретились с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет», — пояснил Акар.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что договоренность о возобновлении работы зернового коридора была достигнута. «Зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12:00, как и было запланировано заранее», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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