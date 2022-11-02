Россия возобновит участие в соглашении по зерновой сделке

В ходе пресс-конференции он также подчеркнул, что Россия приостановила участие в «зерновой сделке», а не вышла из нее. Это сделано для того, чтобы ООН воздействовала на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия. «Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем [участие в "зерновой сделке"]», – ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов. «Но пусть они [ООН] тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет», – уточнил он.