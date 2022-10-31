Минобороны объявило о приостановке движения по зерновому коридору

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что Россия считает недопустимым беспрепятственный проход судов по «зерновому коридору» и предпримет собственные меры по их досмотру.