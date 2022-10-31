Минобороны объявило о приостановке движения по зерновому коридору
Движение кораблей по черноморскому коридору, определенному зерновой сделкой, приостановлено до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли у берегов Севастополя, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с. г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено», – говорится в сообщении.
Минобороны назвало недопустимым движение судов по коридору безопасности, учитывая использование его Киевом в военных целях. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что Россия не выходит из соглашений, а приостанавливает в них участие.
Сейчас «не может быть и речи» о гарантиях безопасности какого-либо объекта на этом направлении, пока Украина не примет дополнительные обязательства не использовать данный маршрут в военных целях, отметили в Минобороны. Данная позиция, добавили там, была доведена до руководства ООН, на содействие которой в этом вопросе рассчитывает Россия.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что Россия считает недопустимым беспрепятственный проход судов по «зерновому коридору» и предпримет собственные меры по их досмотру.
29 октября Россия приостановила на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находившиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
Соглашение, предусматривающее вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. При этом часть соглашения, предусматривающая отмену ограничений на вывоз российской продукции, так и не была выполнена.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.