Небензя: Россия не допустит прохода судов в Черном море без контроля

По словам дипломата, Россия исходит из того, что зерновая инициатива без ее участия выполняться не должна, а принятые без ее участия решения ни к чему ее не обязывают. Атака украинской стороны продемонстрировала, что Киев использует черноморский коридор не в гуманитарных, а в военно-диверсионных целях.