Небензя: Россия не допустит прохода судов в Черном море без контроля
Россия считает недопустимым беспрепятственный проход судов по «зерновому коридору» и предпримет собственные меры по их досмотру, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», – приводит его слова ТАСС.
По словам дипломата, Россия исходит из того, что зерновая инициатива без ее участия выполняться не должна, а принятые без ее участия решения ни к чему ее не обязывают. Атака украинской стороны продемонстрировала, что Киев использует черноморский коридор не в гуманитарных, а в военно-диверсионных целях.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН.
29 октября Россия приостановила на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находившиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
Соглашение, предусматривающее вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. При этом часть соглашения, предусматривающая отмену ограничений на вывоз российской продукции, так и не была выполнена.
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