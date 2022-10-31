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Небензя: Россия не допустит прохода судов в Черном море без контроля

Ведомости

Россия считает недопустимым беспрепятственный проход судов по «зерновому коридору» и предпримет собственные меры по их досмотру, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

«Учитывая имеющиеся факты злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», – приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, Россия исходит из того, что зерновая инициатива без ее участия выполняться не должна, а принятые без ее участия решения ни к чему ее не обязывают. Атака украинской стороны продемонстрировала, что Киев использует черноморский коридор не в гуманитарных, а в военно-диверсионных целях.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН.

29 октября Россия приостановила на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находившиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Соглашение, предусматривающее вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. При этом часть соглашения, предусматривающая отмену ограничений на вывоз российской продукции, так и не была выполнена.

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Ранее по теме: Шойгу обсудил с министром обороны Турции приостановку участия в зерновой сделке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных