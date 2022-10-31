В Кремле сочли нереализуемой зерновую сделку без участия России
Реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении Анкары продолжить работу над доставкой зерна на мировые рынки.
«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», – рассказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН. Песков подчеркнул, что к срыву сделки привели действия украинской стороны. Он также обратил внимание на то, что нуждающиеся страны получали лишь небольшую долю украинского зерна, которое доставалось преимущественно европейским государствам.
При этом Россия готова компенсировать странам Африки выпадающие объемы поставляемого зерна за свой счет, добавил Песков.
«Как это будет делаться — это вопрос сложный, непростой и его еще предстоит прорабатывать», – отметил он.
29 октября Россия приостановила на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находившиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал 29 октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально. Кроме того, ООН так и не смогла обеспечить отмену ограничений на поставки российской продукции.
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