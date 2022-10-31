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Эрдоган планирует продолжить работу над доставкой зерна на мировые рынки

Ведомости

Турция намерена продолжать прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна, об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

«Созданием зернового коридора мы сделали важные шаги для решения продовольственного кризиса. Благодаря вывозу с Украины 9,3 млн тонн зерновых на мировые рынки мы ослабили последствия продовольственного кризиса. Мы намерены продолжить эти усилия», — сказал он (цит. по ТАСС).

Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

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30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта гражданского суда, которое было зафрахтовано для вывоза украинского зерна.

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал 29 октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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