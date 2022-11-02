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Политика

Минобороны Турции уведомило Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке

Ведомости

Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре передал российскому коллеге Сергею Шойгу позицию Украины по зерновой сделке, передает издание Milliyet.

«Мы встречались с министрами обеих стран для решения возникших проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также встретились с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет», — пояснил Акар.

Глава оборонного ведомства отметил, что продолжение этой инициативы вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса. «Инициатива по отгрузке зерна, которая является сугубо гуманитарной деятельностью, должна быть отделена от конфликтных ситуаций. Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», — заключил Акар.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны РФ, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

31 октября Минобороны сообщило о приостановке движения судов по зерновому коридору до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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