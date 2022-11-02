Минобороны Турции уведомило Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке

«Мы встречались с министрами обеих стран для решения возникших проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также встретились с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет», — пояснил Акар.