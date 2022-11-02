Минобороны Турции уведомило Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре передал российскому коллеге Сергею Шойгу позицию Украины по зерновой сделке, передает издание Milliyet.
«Мы встречались с министрами обеих стран для решения возникших проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также встретились с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет», — пояснил Акар.
Глава оборонного ведомства отметил, что продолжение этой инициативы вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса. «Инициатива по отгрузке зерна, которая является сугубо гуманитарной деятельностью, должна быть отделена от конфликтных ситуаций. Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», — заключил Акар.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны РФ, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
31 октября Минобороны сообщило о приостановке движения судов по зерновому коридору до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна.
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