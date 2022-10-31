Владимир Путин выступил по итогам трехстороннего саммита в Сочи. Главное

Президент напомнил, что РФ обязалась обеспечивать безопасность вывоза продовольствия с Украины. «Ну, а если, вы извините меня за простоту выражения, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же, как и все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия. Не вспоминая того, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», – сказал президент.