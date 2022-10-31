Владимир Путин выступил по итогам трехстороннего саммита в Сочи. Главное

Владимир Путин выступил по итогам трехстороннего саммита в Сочи. ГлавноеОб окончании мобилизации, атаке на Черноморский флот и терактах на «Северных потоках»
Мобилизация точно завершена, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонних переговоров в Сочи с участием лидеров Армении и Азербайджана. Он отметил, что не задумывался о необходимости подписания указа об этом.
«Не задумывался о том, нужен ли официальный указ для завершения мобилизации, поговорю с юристами об этом», – ответил президент на вопрос журналистов.
По словам президента, только 41 000 мобилизованных уже участвуют в боевых действиях. «Это значит, что 260 000, а точнее 259 000, часть из них, находятся в войсках в составе группировки, но участия в боевых действиях не принимает, а проходит слаживание, а остальная часть на полигонах находятся. То есть получается, 260 000 человек вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку», – сказал глава государства на брифинге.
Путин также заявил, что атака Украины на корабли Черноморского флота РФ создала угрозу как для военных, так и гражданских судов, участвующих в реализации «зерновой сделки».
«Безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, – надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их за то, что они оказались на высоте положения и отразили все атаки, – но эти беспилотники, как подводные, так и воздушные, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины», – сказал Путин.
Президент напомнил, что РФ обязалась обеспечивать безопасность вывоза продовольствия с Украины. «Ну, а если, вы извините меня за простоту выражения, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Так же, как и все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия. Не вспоминая того, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», – сказал президент.
В ходе пресс-конференции он также подчеркнул, что Россия приостановила участие в «зерновой сделке», а не вышла из нее. Это сделано для того, что ООН воздействовала на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия.
«Мы не говорим о том, что мы прекращаем участие в этой операции. Нет, мы говорим, что мы приостанавливаем [участие в "зерновой сделке"]», – ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов. «Но пусть они [ООН] тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет», – уточнил он.
На вопрос о позиции России по переговорам с Украиной Путин заявил, что она не изменилась и считает, что Киев не стремится к переговорному процессу.
«Мы подождем, может созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна – она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», – отметил президент.
Путин считает, что заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно для достижения своих национальных целей.
Путин сообщил, что «Газпром» допустили к обследованию места взрывов на «Северных потоках», специалисты нашли на месте взрыва несколько воронок. Кусок трубы «Северного потока-1» изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока-2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер с утра доложил о ситуации, сказал президент.
«Это очевидный теракт. Очевидный. Нам трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции, далее Германии», – сказал президент России.
О мирном договоре между Арменией и Азербайджаном президент России сказал, что его пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. «Поскольку это все-таки предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», – сказал Путин по итогам переговоров.
При этом президент подчеркнул, что возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и от заключения мирного договора.
На вопрос о возможной поездке на саммиты «большой двадцатки» и АТЭС Путин ответил журналистам, что решения пока не принято.