Зеленский сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней

В конце октября в МИД России сообщили, что около 3% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, «половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея». 24 октября МИД запросил у секретариата ООН статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки.