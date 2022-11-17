Зеленский сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что черноморская инициатива по вывозу зерна из заблокированных портов Украины будет продлена на 120 дней.
«Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с [генеральным секретарем ООН] Антониу Гутерришем и [президентом Турции Реджепом] Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров – ООН и Турции», — написал он в Twitter.
Действие черноморской инициативы по вывозу зерна из заблокированных портов Украины продлевается по согласию всех сторон, это поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Я приветствую согласие всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу по содействию безопасному судоходству при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений с Украины», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Гутерриш также подчеркнул приверженность ООН своим обязательствам по содействию в устранении остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.
Как сообщило агентство France-Presse со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре, действие сделки продлевается «на текущих условиях». При этом источник «РИА Новости» сообщил, что сейчас переговоры продолжаются, «окончательные итоги будут объявлены по завершении встреч».
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
Действие договора о вывозе украинского зерна из черноморских портов было рассчитано на 120 дней, этот срок истекает 18 ноября. Вторая же часть, связанная с экспортом российского продовольствия, рассчитана на три года. По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства по снятию ограничений на вывоз российского зерна до 18 ноября, поскольку именно от эффективности исполнения условий второй части сделки зависит решение о продлении участия России в вывозе украинского зерна.
В конце октября в МИД России сообщили, что около 3% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, «половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея». 24 октября МИД запросил у секретариата ООН статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки.
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