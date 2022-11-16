Эрдоган сообщил о вывозе около 11 млн тонн сельхозпродукции в рамках зерновой сделки
Около 11 млн тонн сельхозпродукции вывезено с Украины в рамках зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на саммите G20 на Бали.
«Я придерживаюсь мнения, что ее действие продолжится. В этом нет никаких проблем»,— отметил Эрдоган, добавив, что всего с Украины в рамках зерновой сделки было вывезено около 11 млн тонн зерна (цитата по AFP).
Турецкий лидер также подчеркнул, что, по его мнению, соглашение об экспорте зерна будет продлено после истечения крайнего срока, установленного 19 ноября. Он добавил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы продлить действие соглашения на год, потому что «это важно для всего мира».
Вице-премьер Виктория Абрамченко накануне заявила, что решение о возможности продления зерновой сделки будет принято правительством России до даты ее истечения — 19 ноября. На сегодняшний день в сделке уже приняло участие 431 судно, которое поставляло сельскохозяйственную продукцию, добавила она.
Переговоры российской стороны с представителями ООН по продлению зерновой сделки начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
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