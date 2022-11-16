Эрдоган сообщил о вывозе около 11 млн тонн сельхозпродукции в рамках зерновой сделки

Переговоры российской стороны с представителями ООН по продлению зерновой сделки начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.