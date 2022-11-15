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Абрамченко: решение о продлении зерновой сделки будет принято до 19 ноября

Ведомости

Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято правительством России до даты ее истечения, 19 ноября, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«19-го числа у нас истекает сделка, к этой дате будет принято решение. Российская Федерация — надежный поставщик, поэтому мы за то, чтобы не было никаких ограничений», — отметила она (цитата по ТАСС).

Абрамченко напомнила, что, согласно условиям зерновой сделки, стороны договорились о снятии всех барьеров и ограничений, связанных с фрахтом и взаимными расчетами по межбанковским системам за поставки продовольствия. На сегодняшний день в сделке уже приняло участие 431 судно, которое поставляло сельскохозяйственную продукцию, добавила вице-премьер.

Переговоры российской стороны с представителями ООН по продлению зерновой сделки начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.

2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

12 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что вопрос о продлении действия зерновой сделки пока не решен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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