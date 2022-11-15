Абрамченко: решение о продлении зерновой сделки будет принято до 19 ноября
Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято правительством России до даты ее истечения, 19 ноября, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«19-го числа у нас истекает сделка, к этой дате будет принято решение. Российская Федерация — надежный поставщик, поэтому мы за то, чтобы не было никаких ограничений», — отметила она (цитата по ТАСС).
Абрамченко напомнила, что, согласно условиям зерновой сделки, стороны договорились о снятии всех барьеров и ограничений, связанных с фрахтом и взаимными расчетами по межбанковским системам за поставки продовольствия. На сегодняшний день в сделке уже приняло участие 431 судно, которое поставляло сельскохозяйственную продукцию, добавила вице-премьер.
Переговоры российской стороны с представителями ООН по продлению зерновой сделки начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
12 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что вопрос о продлении действия зерновой сделки пока не решен.
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