В МИД заявили об отсутствии решения по вопросу продления зерновой сделки
Вопрос о продлении действия зерновой сделки пока не решен, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Вершинина.
«Нет», — ответил Вершинин на соответствующий вопрос. Дипломат напомнил, что черноморская зерновая инициатива в отличие от соглашения между Россией и Секретариатом ООН, заключена на 120 дней, до 18 ноября.
Вершинин обратил внимание на необходимость учесть все то, что происходило и происходит.
«…Нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и в том числе террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, которые идут в рамках реализации этой черноморской зерновой сделки», — сказал дипломат.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с представителями Организации объединенных наций (ООН) вопросы реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия. Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай», — говорится в сообщении МИДа.
Переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.