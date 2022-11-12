МИД обсудил с делегацией ООН реализацию зерновой сделки
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с представителями Организации объединенных наций (ООН) вопросы реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия, сообщили в пресс-службе российского МИДа.
Новый раунд консультаций замминистра с представителями ООН состоялся 11 ноября. Стороны обсудили реализацию зерновой сделки и заключенный между РФ и ООН меморандум по нормализации отечественного сельхозэкспорта.
«Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай», — говорится в сообщении МИДа.
Вопросы оказания помощи нуждающимся странам и снижения угрозы голода не должны «политизироваться и становиться предметом односторонних санкций», подчеркнули в ведомстве.
Переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.