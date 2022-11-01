МИД потребовал от Украины гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях
Украина должна предоставить гарантии того, что гуманитарный коридор в Черном море не будет использоваться в военных целях, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он провел встречу с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром.
В сообщении МИДа отмечается, что дипломаты проанализировали ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего инициативу по вывозу из украинских портов сельскохозяйственной продукции.
Она обсуждалась в контексте инцидента с российскими кораблями в Севастополе. «С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — говорится в сообщении.
Дальнейшую реализацию зерновой сделки ранее обсудили лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как утверждает канцелярия турецкого лидера, Эрдоган выразил уверенность, что Анкара и Москва наладят сотрудничество по этому вопросу, как и по многим другим.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
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