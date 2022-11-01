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МИД потребовал от Украины гарантий неиспользования гумкоридора в военных целях

Ведомости

Украина должна предоставить гарантии того, что гуманитарный коридор в Черном море не будет использоваться в военных целях, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он провел встречу с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром.

В сообщении МИДа отмечается, что дипломаты проанализировали ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего инициативу по вывозу из украинских портов сельскохозяйственной продукции.

Она обсуждалась в контексте инцидента с российскими кораблями в Севастополе. «С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — говорится в сообщении.

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Дальнейшую реализацию зерновой сделки ранее обсудили лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как утверждает канцелярия турецкого лидера, Эрдоган выразил уверенность, что Анкара и Москва наладят сотрудничество по этому вопросу, как и по многим другим.

Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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