Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь ранее отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН. Минобороны же вечером 31 октября объявило о приостановке движения по зерновому коридору до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли.