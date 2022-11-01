Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили реализацию зерновой сделки, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
Эрдоган, как утверждается, выразил уверенность, что Анкара и Москва наладят сотрудничество по этому вопросу, как и по многим другим. Конструктивный подход к урегулированию сделки будет способствовать дальнейшему возвращению к мирным переговорам, добавил он. Турция, по словам Эрдогана, продолжает взаимодействовать со всеми сторонами для решения возникших при реализации соглашения проблем.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
При этом Эрдоган заявлял, что Турция намерена продолжать прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки. Президент отмечал, что благодаря вывозу с Украины 9,3 млн т зерновых на мировые рынки последствия продовольственного кризиса были ослаблены. Сегодня, 1 ноября, турецкий президент заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по зерновой сделке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь ранее отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН. Минобороны же вечером 31 октября объявило о приостановке движения по зерновому коридору до прояснения ситуации вокруг украинской атаки на российские корабли.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал 29 октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.