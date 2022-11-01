Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским по зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по зерновой сделке, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
«Наш президент намерен провести переговоры с Путины и Зеленским в ближайшие дни. Он непосредственно занимается этим вопросом [зерновой сделки]. Мы верим в возобновление сделки, это пойдет на пользу всем», — подчеркнул Чавушоглу (цитата по ТАСС).
По его словам, вопрос зерновой сделки затрагивает все человечество, и «его необходимо отделять от войны».
Сам Эрдоган ранее заявлял, что Турция намерена продолжать прилагать усилия по доставке на мировые рынки зерна. Президент отмечал, что благодаря вывозу с Украины 9,3 млн тонн зерновых на мировые рынки последствия продовольственного кризиса были ослаблены.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. При этом он добавил, что контакты по этому вопросу продолжаются с Турцией и ООН.
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