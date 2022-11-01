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Постпредство России в ООН: Запад не опроверг причастность к атаке на флот России

Ведомости

Западные страны на заседании Совета безопасности ООН не стали прямо опровергать свою причастность к атаке на Черноморский флот 29 октября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину «за ситуацию вообще», вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за наших шагов и призывали немедленно вернуться в сделку», — написал Полянский.

По его словам, российская сторона привела факты, опираясь на данные Минобороны РФ. Постпред РФ указал на вынужденное решение РФ о приостановке участия в зерновой сделке. Полянский уточнил, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях нарушает договоренности, достигнутые в Стамбуле.

29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. После этого российская стороны запросила заседание Совбеза ООН в связи с атакой. По данным Минобороны РФ, к атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда причастна Великобритания. Однако британское минобороны эту информацию отрицает.

На фоне этого Россия приняла решение приостановить на неопределенный срок участие в соглашении по обеспечению вывоза продовольствия с Украины. В МИД РФ уточнили, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет после выяснения всех обстоятельств произошедшей атаки на корабли Черноморского флота. 31 октября Гриффитс заявил, что ООН готова расследовать возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных