Постпредство России в ООН: Запад не опроверг причастность к атаке на флот России

29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. После этого российская стороны запросила заседание Совбеза ООН в связи с атакой. По данным Минобороны РФ, к атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда причастна Великобритания. Однако британское минобороны эту информацию отрицает.