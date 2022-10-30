МИД РФ: говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет после расследования атаки

Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атаки беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Согласно заявлению оборонного ведомства, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.