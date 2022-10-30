МИД РФ: говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет после расследования атаки
Возможность возвращения России в зерновую сделку можно будет обсуждать только после выяснения всех обстоятельств произошедшей 29 октября атаки на корабли Черноморского флота, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом пишет «РИА Новости».
По его словам, произошедшее является «полнейшим безобразием», которое нарушило все достигнутые договоренности. «Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги», – сказал Руденко.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атаки беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Согласно заявлению оборонного ведомства, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
30 октября Минобороны сообщило, что специалисты ведомства подняли на поверхность обломки уничтоженных беспилотников. По результатам экспертизы навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, специалисты пришли к выводу, что один из них мог быть запущен с борта одного из гражданских судов, которые были зафрахтованы для вывоза украинского зерна.
Соглашение по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал 29 октября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.