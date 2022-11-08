Украина хочет продлить действие зерновой сделки минимум на год
Украинская сторона хочет продлить действие черноморской инициативы, которая предусматривает вывоз зерна из портов Украины, минимум на один год. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
«Мы надеемся, что не позднее следующей недели со стороны наших партнеров — Турции и ООН — у нас будет понимание, и весь рынок также получит четкий сигнал о дальнейшем функционировании и продолжении инициативы», — сказал он.
Помимо этого, Украина рассчитывает, что сделка будет расширена на другие категории товаров, а также на порты Николаевской области, которые раньше обеспечивали больше трети (около 35%) украинского продовольственного экспорта.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако эта часть сделки до сих пор остается невыполненной.
Действие договора о вывозе украинского зерна из черноморских портов было рассчитано на 120 дней, этот срок истекает 18 ноября. Вторая же часть, связанная с экспортом российского продовольствия, рассчитана на три года. По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства по снятию ограничений на вывоз российского зерна до 18 ноября, поскольку именно от эффективности исполнения условий второй части сделки зависит решение о продлении участия России в сделке по вывозу украинского зерна.
В конце октября в МИД России сообщили, что около 3% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, «половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея». 24 октября МИД запросил у секретариата ООН статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном. 2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
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