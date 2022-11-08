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Украина хочет продлить действие зерновой сделки минимум на год

Ведомости

Украинская сторона хочет продлить действие черноморской инициативы, которая предусматривает вывоз зерна из портов Украины, минимум на один год. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. 

«Мы надеемся, что не позднее следующей недели со стороны наших партнеров — Турции и ООН — у нас будет понимание, и весь рынок также получит четкий сигнал о дальнейшем функционировании и продолжении инициативы», — сказал он. 

Помимо этого, Украина рассчитывает, что сделка будет расширена на другие категории товаров, а также на порты Николаевской области, которые раньше обеспечивали больше трети (около 35%) украинского продовольственного экспорта. 

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений, однако эта часть сделки до сих пор остается невыполненной. 

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Действие договора о вывозе украинского зерна из черноморских портов было рассчитано на 120 дней, этот срок истекает 18 ноября. Вторая же часть, связанная с экспортом российского продовольствия, рассчитана на три года. По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства по снятию ограничений на вывоз российского зерна до 18 ноября, поскольку именно от эффективности исполнения условий второй части сделки зависит решение о продлении участия России в сделке по вывозу украинского зерна. 

В конце октября в МИД России сообщили, что около 3% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, «половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея». 24 октября МИД запросил у секретариата ООН статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном. 2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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