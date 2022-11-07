Газета
Политика

Турция предложит продлить зерновую сделку на год

Ведомости

Турция намерена предложить продлить срок действия соглашения по вывозу украинского зерна на год, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает телеканал CNN Türk.

«Мы говорили о конфликте и гуманитарных условиях отдельно. Украина дала письменные гарантии России через Турцию. Мы предложим продление соглашения еще на один год», – сказал он.

2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.

На следующий день, 3 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возобновление зерновой сделки не означает готовности ее продлить после 19 ноября.

«К 19-му числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренности, все параметры, а потом уже выходить на какие-то решения», – сказал он тогда.

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о поставке зерна нуждающимся странам. Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об обещании ООН в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна.

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. При этом часть соглашения, которая предусматривает отмену ограничений на вывоз российской продукции, так и не была выполнена.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных