Турция предложит продлить зерновую сделку на год
Турция намерена предложить продлить срок действия соглашения по вывозу украинского зерна на год, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает телеканал CNN Türk.
«Мы говорили о конфликте и гуманитарных условиях отдельно. Украина дала письменные гарантии России через Турцию. Мы предложим продление соглашения еще на один год», – сказал он.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.
На следующий день, 3 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возобновление зерновой сделки не означает готовности ее продлить после 19 ноября.
«К 19-му числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренности, все параметры, а потом уже выходить на какие-то решения», – сказал он тогда.
4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о поставке зерна нуждающимся странам. Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об обещании ООН в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. При этом часть соглашения, которая предусматривает отмену ограничений на вывоз российской продукции, так и не была выполнена.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.