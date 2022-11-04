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Эрдоган сообщил о договоренности с Путиным о поставке зерна нуждающимся странам

Ведомости

Власти России и Турции договорились, что РФ бесплатно поставит зерно нуждающимся странам, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о том, что продукция, проходящая через зерновой коридор, должна поставляться нуждающимся странам, передает Hürriyet.

«Мы достигли понимания, чтобы нуждающиеся в Африке могли получить больше пользы от зернового коридора в Черном море. Мы обеспечим доставку зерновых судов в такие страны, как Сомали, Джибути и Судан», — сказал глава государства.

2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.

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16 сентября Путин заявил о готовности России безвозмездно передать развивающимся странам 300 000 т удобрений. Он также призвал секретариат ООН потребовать от ЕС снять санкции с российских удобрений в отношении экспорта в страны третьего мира.

Президент России также указал, что снятие ограничений в рамках зерновой сделки коснулось только европейских стран. Он заявил, что только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе. Путин уточнил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов, только 3 были направлены в страны Африки. 20 сентября глава государства заявил, что Евросоюз не ответил на предложение России бесплатно передать 300 000 т удобрений развивающимся странам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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