Эрдоган сообщил о договоренности с Путиным о поставке зерна нуждающимся странам
Власти России и Турции договорились, что РФ бесплатно поставит зерно нуждающимся странам, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган сообщил, что с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о том, что продукция, проходящая через зерновой коридор, должна поставляться нуждающимся странам, передает Hürriyet.
«Мы достигли понимания, чтобы нуждающиеся в Африке могли получить больше пользы от зернового коридора в Черном море. Мы обеспечим доставку зерновых судов в такие страны, как Сомали, Джибути и Судан», — сказал глава государства.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.
16 сентября Путин заявил о готовности России безвозмездно передать развивающимся странам 300 000 т удобрений. Он также призвал секретариат ООН потребовать от ЕС снять санкции с российских удобрений в отношении экспорта в страны третьего мира.
Президент России также указал, что снятие ограничений в рамках зерновой сделки коснулось только европейских стран. Он заявил, что только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе. Путин уточнил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов, только 3 были направлены в страны Африки. 20 сентября глава государства заявил, что Евросоюз не ответил на предложение России бесплатно передать 300 000 т удобрений развивающимся странам.