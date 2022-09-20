Путин: ЕС проигнорировал предложение бесплатно передать удобрения бедным странам
Евросоюз не ответил на предложение России бесплатно передать 300 000 т удобрений развивающимся странам, такое отношение можно расценивать как «верх цинизма». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии приема верительных грамот у послов.
«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 000 [т] российских удобрений до сих пор остается без ответа», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что отсутствие ответа от ЕС можно объяснить нежеланием европейских властей позволить заработать российским компаниям. «Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», — добавил президент.
Путин также отметил, что негативные последствия от санкций ощущают не только западные страны, но и развивающиеся и беднейшие государства.
16 сентября российский лидер заявил о готовности России безвозмездно передать развивающимся странам 300 000 т удобрений. Путин также призвал секретариат ООН потребовать от ЕС снять санкции с российских удобрений в отношении экспорта в страны третьего мира.
Президент России также указал, что снятие ограничений в рамках зерновой сделки коснулось только европейских стран. Он заявил, что только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе. Путин уточнил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов, только 3 были направлены в страны Африки.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно указывали Западу на несоблюдение второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН.
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