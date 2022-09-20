Путин: ЕС проигнорировал предложение бесплатно передать удобрения бедным странам

Президент России также указал, что снятие ограничений в рамках зерновой сделки коснулось только европейских стран. Он заявил, что только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе. Путин уточнил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов, только 3 были направлены в страны Африки.