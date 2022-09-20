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Путин: ЕС проигнорировал предложение бесплатно передать удобрения бедным странам

Ведомости

Евросоюз не ответил на предложение России бесплатно передать 300 000 т удобрений развивающимся странам, такое отношение можно расценивать как «верх цинизма». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии приема верительных грамот у послов. 

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 000 [т] российских удобрений до сих пор остается без ответа», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Он отметил, что отсутствие ответа от ЕС можно объяснить нежеланием европейских властей позволить заработать российским компаниям. «Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», — добавил президент. 

Путин также отметил, что негативные последствия от санкций ощущают не только западные страны, но и развивающиеся и беднейшие государства.

16 сентября российский лидер заявил о готовности России безвозмездно передать развивающимся странам 300 000 т удобрений. Путин также призвал секретариат ООН потребовать от ЕС снять санкции с российских удобрений в отношении экспорта в страны третьего мира. 

Президент России также указал, что снятие ограничений в рамках зерновой сделки коснулось только европейских стран. Он заявил, что только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе. Путин уточнил, что из 120 кораблей, которые вышли из украинских портов, только 3 были направлены в страны Африки. 

Ранее Путин обвинял Запад в несоблюдении некоторых соглашений по зерновой сделке в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам президента, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т. Остальную продукцию ЕС забрал себе, добавил Путин. 

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Российские власти неоднократно указывали Западу на несоблюдение второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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