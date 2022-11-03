Кремль: возобновление зерновой сделки не означает готовности ее продлить

«Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления, срок пока не истек... К 19-му числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренности, все параметры, а потом уже выходить на какие-то решения», – ответ он на вопрос, означает ли возобновление сделки готовность ее продлить.