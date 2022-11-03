Кремль: возобновление зерновой сделки не означает готовности ее продлить
Россия возобновила реализацию зерновой сделки, однако это еще не означает готовности ее продлить после 19 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления, срок пока не истек... К 19-му числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения, оценку того, как были реализованы все стороны договоренности, все параметры, а потом уже выходить на какие-то решения», – ответ он на вопрос, означает ли возобновление сделки готовность ее продлить.
На уточняющий вопрос журналистов, почему Москва согласилась на возобновление сделки после предоставления гарантий Киевом, Песков указал на то, что гарантии были предоставлены Турции. Именно участие Анкары и проделанная ею работа являются главным фактором доверия, подчеркнул представитель Кремля.
Песков также отметил, что предоставленные Украиной гарантии касались неиспользования морского коридора в военных целях, а возобновление сделки Россией не связано напрямую со второй частью соглашения, которая касается не Украины, а тех стран, которые ввели санкции против поставок российского продовольствия и удобрений.
2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным. Позднее Акар заявил о нормализации работы зернового коридора.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Как отметили тогда в Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность зернового коридора.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса