В минобороны Турции заявили о нормализации работы зернового коридора
Работа «зеленого коридора», по которому вывозится зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки, полностью нормализована, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.
Министр рассказал, что после объявления российской стороной о приостановке своего участия в зерновой сделке были проведены переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а после – с украинской стороной, которая «дала некоторые гарантии».
«Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», – сказал он (цитата по ТАСС).
Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 ноября сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Как отметили тогда в Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность зернового коридора.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
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