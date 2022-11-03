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В минобороны Турции заявили о нормализации работы зернового коридора

Ведомости

Работа «зеленого коридора», по которому вывозится зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки, полностью нормализована, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

Министр рассказал, что после объявления российской стороной о приостановке своего участия в зерновой сделке были проведены переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а после – с украинской стороной, которая «дала некоторые гарантии».

«Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», – сказал он (цитата по ТАСС).

Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 ноября сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Как отметили тогда в Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность зернового коридора.

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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