Путин: Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений
Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит данные Москве гарантии, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства отметил, что Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре.
«В любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран», — подчеркнул Путин, отметив, что Москва оставляет за собой право выхода из сделки (цитата по ТАСС).
Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сегодня сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.
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