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Путин: Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений

Ведомости

Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит данные Москве гарантии, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 

Глава государства отметил, что Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре.

«В любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран», — подчеркнул Путин, отметив, что Москва оставляет за собой право выхода из сделки (цитата по ТАСС).

Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сегодня сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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