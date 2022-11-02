Путин: Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений

«В любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран», — подчеркнул Путин, отметив, что Москва оставляет за собой право выхода из сделки (цитата по ТАСС).