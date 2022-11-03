В ООН призвали работать над снятием ограничений с экспорта удобрений из России
Все стороны должны приложить усилия по снятию препятствий, которые мешают экспорту российских продовольствия и удобрений. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
«Теперь, когда [действие] инициативы полностью возобновлено, я призываю все стороны сконцентрировать усилия по двум направлениям. Первое: продление и полное выполнение черноморской инициативы. Второе: снятие остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений», — сказал генсек ООН (цитата по ТАСС).
По мнению Гутерриша, нужно задействовать экспортный потенциал России по удобрениям. Он отметил, что нехватка удобрений уже коснулась фермеров по всему миру. Генсек призвал к согласованным решениям для «срочного решения» кризиса на мировом рынке удобрений.
Гутерриш уточнил, что на сегодняшний день из украинских портов было вывезено 10 млн т зерна.
Накануне, 2 ноября, Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что состоящая из двух частей зерновая сделка возобновилась лишь по части вывоза украинского зерна. По его словам, российская часть соглашения по-прежнему не выполняется. Лавров отметил, что Россия вновь призвала Гуттереша к выполнению взятых им на себя обязательств.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает готовность ее продлить после 19 ноября.
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