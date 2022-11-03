В ООН призвали работать над снятием ограничений с экспорта удобрений из России

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что состоящая из двух частей зерновая сделка возобновилась лишь по части вывоза украинского зерна. По его словам, российская часть соглашения по-прежнему не выполняется. Лавров отметил, что Россия вновь призвала Гуттереша к выполнению взятых им на себя обязательств.