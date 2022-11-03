Лавров заявил о невыполнении российской части зерновой сделки
Состоящая из двух частей зерновая сделка возобновилась лишь по части вывоза украинского зерна, российская же часть соглашения по-прежнему не выполняется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
«Выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время, не видим по-прежнему какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генсеком ООН Антониу Гуттерешем и предполагающего снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», – сказал он.
Россия вновь призвала Гуттереша к выполнению взятых им на себя обязательств, пояснил Лавров. По его словам, в отношении реализации российской части сделки должны быть предприняты скорейшие меры, особенно если учитывать, что объемы российских удобрений и зерна, готовых к экспорту, несопоставимо выше украинских.
2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным. Позднее Акар заявил о нормализации работы зернового коридора.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Как отметили тогда в Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность зернового коридора.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
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