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Лавров заявил о невыполнении российской части зерновой сделки

Ведомости

Состоящая из двух частей зерновая сделка возобновилась лишь по части вывоза украинского зерна, российская же часть соглашения по-прежнему не выполняется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

«Выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время, не видим по-прежнему какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генсеком ООН Антониу Гуттерешем и предполагающего снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», – сказал он.

Россия вновь призвала Гуттереша к выполнению взятых им на себя обязательств, пояснил Лавров. По его словам, в отношении реализации российской части сделки должны быть предприняты скорейшие меры, особенно если учитывать, что объемы российских удобрений и зерна, готовых к экспорту, несопоставимо выше украинских.

2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным. Позднее Акар заявил о нормализации работы зернового коридора.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Как отметили тогда в Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность зернового коридора.

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных