Лавров заявил о невыполнении российской части зерновой сделки

«Выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время, не видим по-прежнему какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генсеком ООН Антониу Гуттерешем и предполагающего снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна», – сказал он.