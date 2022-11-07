Постпредство сообщило об обещании ООН снять ограничения на вывоз российского зерна
В ООН пообещали в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна в рамках продуктовой сделки, об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в разговоре с «Известиями».
По его словам, у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября, когда наступит «логичный дедлайн» текущей сделки. «ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — отметил Полянский.
Источники издания также сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, которые выходят из черноморских портов России или направляются туда. Однако каких-либо явных результатов Москва пока не видит, уточнили «Известия».
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
В конце октября в МИД России сообщили, что около 3% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, «половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея». 24 октября МИД запросил у секретариата ООН статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки.
22 сентября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что две трети зерна из украинских портов отправляются в страны, «которые в нем нуждаются». Он отметил, что ЕС поддерживает выполнение зерновой сделки.
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