МИД: нуждающиеся страны получили всего 3% украинского продовольствия
В рамках реализации так называемой «зерновой сделки» нуждающиеся страны получили всего 3% продовольствия, вывезенного из украинских портов, сообщил МИД России.
«География получателей данных грузов оказалась вовсе не соответствующей изначально заявленным гуманитарным целям. Половина всех поставок приходится на Евросоюз и такие развитые страны, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы», – говорится в сообщении.
По этой причине ООН, отметили в МИДе, переквалифицировала инициативу из гуманитарной в коммерческую, сделав акцент на важности стабилизации мировых продовольственных цен. Россия при этом, добавили там, 10,5 млн тонн зерновых были отправлены в страны Африки и Азии.
«Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – считают в МИДе.
Более того, Запад препятствует экспорту российских удобрений, а также их безвозмедной передаче беднейшим странам: они по-прежнему остаются заблокированными на складах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Несмотря на вывод удобрений и продовольствия из-под западных санкций российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при оплате и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты.
Помимо этого, в порту Стамбула искусственно создается большое скопление судов, чтобы ослабить контроль и ускорить процедуру проверки грузов. При этом с начала реализации инициативы было задержано уже более 70 кораблей, добавили в МИД РФ.
24 октября МИД запросил у секретариата ООН статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки.
Лавров вновь обратил внимание, что вторая часть сделки, касающаяся экспорта российского зерна и удобрений, не выполняется в полной мере, несмотря на усилия ООН решить проблемы из-за западных санкций. Он добавил, что вопрос о продлении сделки будет решаться исходя из разрешения всех вопросов по части соглашения.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
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