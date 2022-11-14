В ООН заявили о снятии «многих препятствий» для экспорта российских удобрений
Взаимодействие ООН с США, Евросоюзом и Великобританией позволило устранить многие препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш на саммите G20, передает ТАСС.
«Мы работаем над устранением всех препятствий для свободного доступа российского продовольствия и удобрений. Наше взаимодействие с США, ЕС и Великобританией помогло снять многие препятствия для доступа на рынок», – сказал он.
Мировое сообщество должно «сделать больше» для борьбы с глобальным дефицитом удобрений, цены на которые выросли в три раза в сравнении с периодом до пандемии, добавил Гутерриш.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с представителями ООН вопросы реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия. Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай.
Переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.
2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.
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