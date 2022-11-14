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В ООН заявили о снятии «многих препятствий» для экспорта российских удобрений

Ведомости

Взаимодействие ООН с США, Евросоюзом и Великобританией позволило устранить многие препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш на саммите G20, передает ТАСС.

«Мы работаем над устранением всех препятствий для свободного доступа российского продовольствия и удобрений. Наше взаимодействие с США, ЕС и Великобританией помогло снять многие препятствия для доступа на рынок», – сказал он.

Мировое сообщество должно «сделать больше» для борьбы с глобальным дефицитом удобрений, цены на которые выросли в три раза в сравнении с периодом до пандемии, добавил Гутерриш.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с представителями ООН вопросы реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия. Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай.

Переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке начались в середине октября. Для этого в Москву прибыли замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе, использовав для атаки гуманитарный коридор, предназначенный для судов с зерном.

2 ноября Минобороны РФ сообщило о возобновлении участия России в сделке по украинскому зерну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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