«Уралхим» договорился о вывозе заблокированных на складах в ЕС удобрений
Из трех европейских стран вывезут в Африку гуманитарные партии удобрений, таких договоренностей достигла группа компаний «Уралхим-Уралкалий», сообщил ТАСС генеральный директор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.
По его словам, ГК «Уралхим-Уралкалий» ведет работу с ООН для организации безвозмездных поставок в Африку более 262 000 тонн минеральных удобрений, которые были «заморожены» в странах Евросоюза.
«Уже достигнуты договоренности о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии», — сказал Коняев.
Распределение удобрений по конкретным странам, по словам главы «Уралхима», координируется через Африканский союз, а поставку удобрений компания осуществляет за свой счет. 8 ноября был подписан договор на поставку первой партии в Малави со склада в Нидерландах, речь идет о вывозе 20 000 тонн комплексного удобрения NPKS 27-6-6-2.
Правительство Нидерландов разрешило отправку в Малави 20 000 тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на МИД страны. Нидерландское правительство решило одобрить отправку после получения запроса от ООН.
В конце октября МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, российские компании все еще не могут осуществлять коммерческие поставки удобрений — также им недоступна безвозмездная передача около 300 000 тонн продукции беднейшим странам.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал все стороны сконцентрировать усилия по снятию остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений.