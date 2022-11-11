В порту Роттердама разблокируют 20 000 тонн удобрений из России

В конце октября МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, российские компании все еще не могут осуществлять коммерческие поставки удобрений — также им недоступна безвозмездная передача около 300 000 тонн продукции беднейшим странам.