Путин обсудил с президентом ЦАР поставки зерна и удобрений в Африку

29 октября Россия приостановила свое участие в сделке из-за атаки украинской стороны на корабли Черноморского флота. Уже 2 ноября Москва возобновила свое участие. В то же время в Кремле подчеркивали, что данное решение не означает готовность РФ продлить сделку после 19 ноября.