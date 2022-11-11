Путин обсудил с президентом ЦАР поставки зерна и удобрений в Африку
Президент Владимир Путин провел телефонный разговр с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, в ходе которого подтвердил готовность Москвы поставлять в Африку сельхозпродукцию и удобрения, передает пресс-служба Кремля.
«При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — говорится в сообщении.
Президенты также решили активизировать сотрудничество в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор.
Помимо этого Туадера выразил «признательность за разноплановое содействие», оказываемое Россией его стране, и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия – Африка, проведение которого намечено летом 2023 г. в Санкт-Петербурге.
29 октября Россия приостановила свое участие в сделке из-за атаки украинской стороны на корабли Черноморского флота. Уже 2 ноября Москва возобновила свое участие. В то же время в Кремле подчеркивали, что данное решение не означает готовность РФ продлить сделку после 19 ноября.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
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