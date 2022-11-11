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Политика

Путин обсудил с президентом ЦАР поставки зерна и удобрений в Африку

Ведомости

Президент Владимир Путин провел телефонный разговр с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, в ходе которого подтвердил готовность Москвы поставлять в Африку сельхозпродукцию и удобрения, передает пресс-служба Кремля.

«При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран Африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — говорится в сообщении.

Президенты также решили активизировать сотрудничество в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор.

Помимо этого Туадера выразил «признательность за разноплановое содействие», оказываемое Россией его стране, и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия – Африка, проведение которого намечено летом 2023 г. в Санкт-Петербурге.

29 октября Россия приостановила свое участие в сделке из-за атаки украинской стороны на корабли Черноморского флота. Уже 2 ноября Москва возобновила свое участие. В то же время в Кремле подчеркивали, что данное решение не означает готовность РФ продлить сделку после 19 ноября.

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных