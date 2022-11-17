Республиканцы планируют начать расследование в отношении Джо Байдена

Кроме этого, республиканец заявил, что семья Байдена «мошенническим образом выманила у инвесторов сотни тысяч долларов». Конгрессмен отметил, что все эти действия проходили с участием самого президента, который знал об этих махинациях. Причем ранее, как напомнил Комер, американский лидер заверял, что никогда не был вовлечен в бизнес родственников. На фоне этого республиканцы намерены выяснить «представляет или нет Джо Байден риск для национальной безопасности» США и не скомпрометирован ли он правительством другого государства. Еще в преддверии выборов в палату представителей конгресса США республиканцы заявили, что в случае победы начнут расследование в отношении Байдена и его семьи.