Республиканцы планируют начать расследование в отношении Джо Байдена
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют начать свое первое расследованию деятельности президента Джо Байдена, они подозревают его и его семью в причастности к международным бизнес-схемам, сообщил конгрессмен Джеймс Комер, передает ТАСС.
«Речь идет о расследовании [деятельности] Джо Байдена — президента Соединенных Штатов. А также того, почему он лгал американскому народу относительно своей осведомленности и участия в международных бизнес-схемах своей семьи. Интересы национальной безопасности требуют, чтобы комитет провел расследование», — заявил Комер.
По словам конгрессмена, республиканцы говорили со многими, кто был вовлечен в такие схемы с участием семьи президента Байдена, а также видели содержание ноутбука сына американского президента Хантера Байдена и получали сведения о ранее неизвестных транзакциях. «Мы обнаружили бизнес-планы, направленные на [различные] цели во всем мире и основанные на торговле влиянием, в том числе на лиц, тесно связанных с правительствами других стран, таких как Китай и Россия», — сказал Комер.
Кроме этого, республиканец заявил, что семья Байдена «мошенническим образом выманила у инвесторов сотни тысяч долларов». Конгрессмен отметил, что все эти действия проходили с участием самого президента, который знал об этих махинациях. Причем ранее, как напомнил Комер, американский лидер заверял, что никогда не был вовлечен в бизнес родственников. На фоне этого республиканцы намерены выяснить «представляет или нет Джо Байден риск для национальной безопасности» США и не скомпрометирован ли он правительством другого государства. Еще в преддверии выборов в палату представителей конгресса США республиканцы заявили, что в случае победы начнут расследование в отношении Байдена и его семьи.
Ранее президент США поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей конгресса США. Байден также подчеркнул, что прошедшие 8 ноября выборы в конгресс продемонстрировали устойчивость американской демократии, поскольку было «решительно заявлено, что в США преобладает воля народа».
О том, что республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса США, сообщили телеканалы CNN и NBC. По их данным, республиканцы набрали 218 голосов, необходимых для того, чтобы получить контроль над палатой представителей. При этом в сенате лидирующие позиции сохранили демократы, набрав 50 голосов против 49 у республиканцев.
8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых был переизбран весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов
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