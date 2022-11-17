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Республиканцы планируют начать расследование в отношении Джо Байдена

Ведомости

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют начать свое первое расследованию деятельности президента Джо Байдена, они подозревают его и его семью в причастности к международным бизнес-схемам, сообщил конгрессмен Джеймс Комер, передает ТАСС.

«Речь идет о расследовании [деятельности] Джо Байдена — президента Соединенных Штатов. А также того, почему он лгал американскому народу относительно своей осведомленности и участия в международных бизнес-схемах своей семьи. Интересы национальной безопасности требуют, чтобы комитет провел расследование», — заявил Комер.

По словам конгрессмена, республиканцы говорили со многими, кто был вовлечен в такие схемы с участием семьи президента Байдена, а также видели содержание ноутбука сына американского президента Хантера Байдена и получали сведения о ранее неизвестных транзакциях. «Мы обнаружили бизнес-планы, направленные на [различные] цели во всем мире и основанные на торговле влиянием, в том числе на лиц, тесно связанных с правительствами других стран, таких как Китай и Россия», — сказал Комер.

Кроме этого, республиканец заявил, что семья Байдена «мошенническим образом выманила у инвесторов сотни тысяч долларов». Конгрессмен отметил, что все эти действия проходили с участием самого президента, который знал об этих махинациях. Причем ранее, как напомнил Комер, американский лидер заверял, что никогда не был вовлечен в бизнес родственников. На фоне этого республиканцы намерены выяснить «представляет или нет Джо Байден риск для национальной безопасности» США и не скомпрометирован ли он правительством другого государства. Еще в преддверии выборов в палату представителей конгресса США республиканцы заявили, что в случае победы начнут расследование в отношении Байдена и его семьи.

Ранее президент США поздравил республиканцев с получением большинства в палате представителей конгресса США. Байден также подчеркнул, что прошедшие 8 ноября выборы в конгресс продемонстрировали устойчивость американской демократии, поскольку было «решительно заявлено, что в США преобладает воля народа».

О том, что республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса США, сообщили телеканалы CNN и NBC. По их данным, республиканцы набрали 218 голосов, необходимых для того, чтобы получить контроль над палатой представителей. При этом в сенате лидирующие позиции сохранили демократы, набрав 50 голосов против 49 у республиканцев.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых был переизбран весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 прошли выборы губернаторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных