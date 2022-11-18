Вице-премьеры России и Кубы обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также транспортной логистики, строительства и туризма. Об этом сообщает пресс-служба российского вице-премьера.
«Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества — это энергетика. Совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении “Бока де Харуко”, помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов», — отметил Чернышенко.
Отмечается, что помимо энергетики на встрече вице-премьеры обсудили сотрудничество России и Кубы в области промышленности, науки, цифровизации, а также транспортной логистики и в сфере культуры и спорта. В частности, Россия собирается поставлять Кубе локомотивы, автотехнику и другое оборудование.
Чернышенко также отметил, что сотрудничество стран развивается в сфере образования. По словам вице-премьера, граждане Кубы стремятся учиться в российских вузах. Он уточнил, что в рамках правительственной квоты каждый год для них выделяется 100 мест.
Встреча вице-премьеров состоялась в преддверии переговоров президентов РФ и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. 16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу двух лидеров на следующей неделе. В Кремле назвали Кубу важным партнером России. Песков отметил, что президентам «есть много о чем поговорить».
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