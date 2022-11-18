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Вице-премьеры России и Кубы обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Ведомости

Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также транспортной логистики, строительства и туризма. Об этом сообщает пресс-служба российского вице-премьера.

«Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества — это энергетика. Совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении “Бока де Харуко”, помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов», — отметил Чернышенко.

Отмечается, что помимо энергетики на встрече вице-премьеры обсудили сотрудничество России и Кубы в области промышленности, науки, цифровизации, а также транспортной логистики и в сфере культуры и спорта. В частности, Россия собирается поставлять Кубе локомотивы, автотехнику и другое оборудование.

Чернышенко также отметил, что сотрудничество стран развивается в сфере образования. По словам вице-премьера, граждане Кубы стремятся учиться в российских вузах. Он уточнил, что в рамках правительственной квоты каждый год для них выделяется 100 мест.

Встреча вице-премьеров состоялась в преддверии переговоров президентов РФ и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. 16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу двух лидеров на следующей неделе. В Кремле назвали Кубу важным партнером России. Песков отметил, что президентам «есть много о чем поговорить».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных