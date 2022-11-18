Вице-премьеры России и Кубы обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Отмечается, что помимо энергетики на встрече вице-премьеры обсудили сотрудничество России и Кубы в области промышленности, науки, цифровизации, а также транспортной логистики и в сфере культуры и спорта. В частности, Россия собирается поставлять Кубе локомотивы, автотехнику и другое оборудование.