Путин обсудил с Совбезом вопросы гражданской обороны
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны в стране, передает пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — сказал глава государства в начале мероприятия.
В совещании приняли участие, в том числе, главы МВД, МИД и Минобороны Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава МЧС Александр Куренков.
2 ноября на аналогичной встрече с членами Совбеза Путин сообщил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит данные Москве гарантии.
В ходе другого заседания, которое состоялось 19 октября, президент заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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