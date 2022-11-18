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Путин обсудил с Совбезом вопросы гражданской обороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны в стране, передает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — сказал глава государства в начале мероприятия.

В совещании приняли участие, в том числе, главы МВД, МИД и Минобороны Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава МЧС Александр Куренков.

2 ноября на аналогичной встрече с членами Совбеза Путин сообщил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит данные Москве гарантии.

В ходе другого заседания, которое состоялось 19 октября, президент заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных