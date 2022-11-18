США ввели санкции в отношении гражданина РФ по «акту Магнитского»
Минфин США ввел санкции против россиянина Дмитрия Кудрякова в соответствии с «актом Магнитского», говорится в распространенном заявлении ведомства.
Минфин утверждает, что Кудряков, а также гражданка Белоруссии Ирина Литвинюк включены в черный список «за их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы». В заявлении говорится, что этот шаг направлен «на борьбу с коррупцией», которая является одной из причин миграции из региона.
Помимо этого ограничения коснулись фирм Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel в Гватемале. Они, как утверждается в документе, являются дочерними структурами группы Solway, которую минфин США называет российской.
Юрист Сергей Магнитский был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. «Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Лицам, в отношении которых были введены санкции в рамках этого закона, запрещен въезд в страну и ведение бизнеса на ее территории.
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