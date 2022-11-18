США ввели санкции в отношении гражданина РФ по «акту Магнитского»

Юрист Сергей Магнитский был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. «Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Лицам, в отношении которых были введены санкции в рамках этого закона, запрещен въезд в страну и ведение бизнеса на ее территории.