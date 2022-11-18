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США ввели санкции в отношении гражданина РФ по «акту Магнитского»

Ведомости

Минфин США ввел санкции против россиянина Дмитрия Кудрякова в соответствии с «актом Магнитского», говорится в распространенном заявлении ведомства.

Минфин утверждает, что Кудряков, а также гражданка Белоруссии Ирина Литвинюк включены в черный список «за их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы». В заявлении говорится, что этот шаг направлен «на борьбу с коррупцией», которая является одной из причин миграции из региона.

Помимо этого ограничения коснулись фирм Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel в Гватемале. Они, как утверждается в документе, являются дочерними структурами группы Solway, которую минфин США называет российской.

Юрист Сергей Магнитский был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. «Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Лицам, в отношении которых были введены санкции в рамках этого закона, запрещен въезд в страну и ведение бизнеса на ее территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных