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США согласились с Россией в том, что ядерная война не должна быть развязана

Ведомости

США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением», — отметил Кирби (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в нынешних условиях, когда Вашингтон фиксирует «опасную», с его точки зрения, риторику из Москвы касательно возможностей применения ядерного оружия, США считают особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией открытыми.

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что главы Службы внешней разведки (СВР) России и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Сергей Нарышкин и Уильям Бернс договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт проведения переговоров.

Песков также настаивал на то, что Москва отказывается участвовать в ядерной риторике, которую активно поддерживают западные СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных