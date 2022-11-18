США согласились с Россией в том, что ядерная война не должна быть развязана
США согласны с Россией в том, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
«Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением», — отметил Кирби (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в нынешних условиях, когда Вашингтон фиксирует «опасную», с его точки зрения, риторику из Москвы касательно возможностей применения ядерного оружия, США считают особенно важным поддерживать каналы коммуникаций с Россией открытыми.
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что главы Службы внешней разведки (СВР) России и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Сергей Нарышкин и Уильям Бернс договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт проведения переговоров.
Песков также настаивал на то, что Москва отказывается участвовать в ядерной риторике, которую активно поддерживают западные СМИ.
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