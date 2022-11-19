В МИДе сочли экстремистскими идеи о возвращении острова Врангеля США
Идеи американских экспертов о необходимости возвращения США российского острова Врангеля на Чукотке являются экстремистскими, а принадлежность острова Врангеля не оспаривается Белым домом, сообщил «РИА Новости» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее в газете Wall Street Journal появилась статья, автор которой Томас Дэнс заявил, что США должны вернуть себе остров Врангеля, поскольку около ста лет назад он принадлежал Штатам: правительство СССР направило на остров канонерскую лодку «Красный Октябрь» в 1924 г., экспедиция подняла там советский флаг и вывезла поселенцев.
«В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — заявил Корчунов.
По мнению дипломата, предложения «вскрыть объективную реальность» провокационны и делаются «в целях собственного пиара или эпатажа». Американские власти вряд ли «рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе», а ответ России будет незамедлительным, сказал Корчунов.
Остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем, назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. Остров является государственным природным заповедником, в 2004 г. он стал первым арктическим объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.