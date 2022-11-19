Газета
Политика

В МИДе сочли экстремистскими идеи о возвращении острова Врангеля США

Ведомости

Идеи американских экспертов о необходимости возвращения США российского острова Врангеля на Чукотке являются экстремистскими, а принадлежность острова Врангеля не оспаривается Белым домом, сообщил «РИА Новости» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Ранее в газете Wall Street Journal появилась статья, автор которой Томас Дэнс заявил, что США должны вернуть себе остров Врангеля, поскольку около ста лет назад он принадлежал Штатам: правительство СССР направило на остров канонерскую лодку «Красный Октябрь» в 1924 г., экспедиция подняла там советский флаг и вывезла поселенцев.

«В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — заявил Корчунов.

По мнению дипломата, предложения «вскрыть объективную реальность» провокационны и делаются «в целях собственного пиара или эпатажа». Американские власти вряд ли «рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе», а ответ России будет незамедлительным, сказал Корчунов.

Остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем, назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. Остров является государственным природным заповедником, в 2004 г. он стал первым арктическим объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных