В МИДе сочли экстремистскими идеи о возвращении острова Врангеля США

Ранее в газете Wall Street Journal появилась статья, автор которой Томас Дэнс заявил, что США должны вернуть себе остров Врангеля, поскольку около ста лет назад он принадлежал Штатам: правительство СССР направило на остров канонерскую лодку «Красный Октябрь» в 1924 г., экспедиция подняла там советский флаг и вывезла поселенцев.