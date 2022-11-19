В Минобороны сообщили о новом способе восстановления конечностей после ранений

По данным оборонного ведомства, один из пациентов потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, а после восстановления вернулся в зону спецоперации. Подобных операций, кроме России, сейчас «в мире не делает никто», добавил заместитель начальника госпиталя по научно-исследовательской работе Леонид Брижань. По его словам, новый метод вскоре будут применять и в других российских медучреждениях.