В Минобороны сообщили о новом способе восстановления конечностей после ранений
Российские военные врачи разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов для восстановления рук и ног пациентов, которые получили тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе спецоперации, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Новая технология, которую разработали врачи Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко, позволяет создавать «индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», а также восстанавливать суставы и воссоздавать мышцы и ткани пациента, включая кожу. Такую процедуру прошли уже несколько человек, сообщили в госпитале.
По данным оборонного ведомства, один из пациентов потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, а после восстановления вернулся в зону спецоперации. Подобных операций, кроме России, сейчас «в мире не делает никто», добавил заместитель начальника госпиталя по научно-исследовательской работе Леонид Брижань. По его словам, новый метод вскоре будут применять и в других российских медучреждениях.