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В Минобороны сообщили о новом способе восстановления конечностей после ранений

Ведомости

Российские военные врачи разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов для восстановления рук и ног пациентов, которые получили тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе спецоперации, передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Новая технология, которую разработали врачи Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко, позволяет создавать «индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», а также восстанавливать суставы и воссоздавать мышцы и ткани пациента, включая кожу. Такую процедуру прошли уже несколько человек, сообщили в госпитале.

По данным оборонного ведомства, один из пациентов потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, а после восстановления вернулся в зону спецоперации. Подобных операций, кроме России, сейчас «в мире не делает никто», добавил заместитель начальника госпиталя по научно-исследовательской работе Леонид Брижань. По его словам, новый метод вскоре будут применять и в других российских медучреждениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных