Минобороны Турции сообщило об ударах по базам боевиков в Сирии и Ираке

Ранее на этой неделе в Анкаре заявили, что Турция намерена преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против боевиков РПК в Ираке, которой предшествовал теракт в Стамбуле. Турецкое правительство заявило, что за взрывом в центре города, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек, стоят курдские боевики. Ответственность за теракт, как отмечает Reuters, не взяла на себя ни одна группировка, РПК отрицала свою причастность. Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) сообщили вечером 19 ноября, что турецкая авиация обстреляла две деревни на севере Сирии, добавляет агентство.