Минобороны Турции сообщило об ударах по базам боевиков в Сирии и Ираке
Турецкая авиация нанесла удары по базам курдских боевиков на севере Сирии и Ирака, передает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Турции. Турция атаковала базы запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийского курдского ополчения YPG, которое, по информации республики, является крылом РПК.
«Успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели, склады. Точечные удары нанесены по так называемым штабам террористической организации», — сказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в видеообращении, которое показал телеканал TRT (цитата по ТАСС).
Ранее на этой неделе в Анкаре заявили, что Турция намерена преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против боевиков РПК в Ираке, которой предшествовал теракт в Стамбуле. Турецкое правительство заявило, что за взрывом в центре города, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек, стоят курдские боевики. Ответственность за теракт, как отмечает Reuters, не взяла на себя ни одна группировка, РПК отрицала свою причастность. Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF) сообщили вечером 19 ноября, что турецкая авиация обстреляла две деревни на севере Сирии, добавляет агентство.
14 ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщили о задержании подозреваемой в совершении теракта. В управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Она призналась в принадлежности к РПК.
В Анкаре считают организатором атаки РПК, признанную в стране террористической, равно как и аффилированные с ней, по мнению турецких властей, военизированные организации сирийских курдов YPG и PYD, контролирующие север Сирии вдоль границы с Турцией. YPG и PYD поддерживаются США с 2015 г. поставками вооружений, военной техники, логистикой, оказанием услуг в тренировках бойцов и другой помощью как союзник по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). В МВД Турции отказались принять соболезнования США в связи с терактом.