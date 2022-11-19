В Болгарии сообщили о задержании подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Пять человек задержаны в Болгарии по подозрению в пособничестве терроризму, по версии следствия они причастны к взрыву в центре Стамбула, который произошел 13 сентября и унес жизни шести человек, передает Болгарское национальное телевидение.
Трое задержанных являются гражданами Молдавии, еще один мужчина и одна женщина имеют арабское происхождение, говорится в публикации. Известно, что один из арестованных находится в розыске по линии Интерпола.
По данным Генпрокуратуры республики, пятеро граждан обвиняются в пособничестве лицу, которое, как предполагается, является виновником теракта в Стамбуле. Ранее сообщалось, что на следующий день после взрыва была задержана женщина, которую подозревают в случившемся. Задержанные в Болгарии должны были помочь исполнительнице теракта уже после атаки, в том числе вывезти ее с территории Турции, пояснили в Генпрокуратуре.
Теракт в центре Стамбула произошел днем 13 ноября на оживленной пешеходной улице Истикляль и унес жизни шести человек, еще более 80 пострадали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу же заявил, что «предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором, показывают, что здесь пахнет терактом». Позже появились первые заявления о причастности к теракту Рабочей партии Курдистана (РПК).
Министр юстиции Турции Бекира Боздага рассказал, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемая, сидевшая на скамейке более 40 минут, встала за одну или две минуты до взрыва, оставив сумку или полиэтиленовый пакет. 14 ноября турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула.