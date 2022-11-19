В Болгарии сообщили о задержании подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

По данным Генпрокуратуры республики, пятеро граждан обвиняются в пособничестве лицу, которое, как предполагается, является виновником теракта в Стамбуле. Ранее сообщалось, что на следующий день после взрыва была задержана женщина, которую подозревают в случившемся. Задержанные в Болгарии должны были помочь исполнительнице теракта уже после атаки, в том числе вывезти ее с территории Турции, пояснили в Генпрокуратуре.