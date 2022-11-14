Генконсульство сообщило о троих пострадавших россиянах при взрыве в Стамбуле
Три гражданина России пострадали при взрыве в центре Стамбула, об этом сообщается на странице генконсульства России в Стамбуле в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что их жизни ничто не угрожает.
«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября с. г. на ул. Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — сказано в сообщении.
Накануне, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Кроме того, прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.
В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 - пострадал. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула, задержали. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.
Сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в центре Стамбула и подтвердил готовность «к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».
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