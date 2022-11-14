Путин выразил соболезнования в связи с терактом в центре Стамбула
Президент России Владимир Путин принес соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в центре Стамбула, в результате которого погибли 6 человек. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. <...> Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — сказано в документе.
Путин также попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате происшествия.
Накануне, 13 ноября, на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Кроме того, прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.
В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 - пострадал. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человека, который мог оставить бомбу в центре Стамбула, задержали. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.
13 ноября в Белом доме принесли соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. В Вашингтоне «решительно осудили акт насилия» и заявили, что продолжают «стоять плечом к плечу» с союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом.
Однако глава МВД Турции раскритиковал соболезнования США, добавив, что «неискренность так называемых союзников» Турции очевидна. «Думаю, сегодняшнее соболезнование, сделанное США, можно оценить так, как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия. Ответ на это заявление будет четким, надеюсь, в ближайшее время», — сказал Сойлу.
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