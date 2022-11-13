Генконсульство: российских граждан среди пострадавших при взрыве в Стамбуле нет

Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. По данным турецких властей, в результате него погибло шесть человек, еще 52 получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт, сообщал ТАСС.