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Генконсульство: российских граждан среди пострадавших при взрыве в Стамбуле нет

Ведомости

По предварительным данным, среди пострадавших при взрыве в центре Стамбула российских граждан нет, сообщается на странице генконсульства России в Стамбуле в соцсети «Вконтакте».

«По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», – говорится в сообщении дипмиссии.

Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. По данным турецких властей, в результате него погибло шесть человек, еще 52 получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт, сообщал ТАСС.

В район взрыва было направлено большое количество медико-санитарных и полицейских бригад, улица Истикляль перекрыта. Власти Турции ввели временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных