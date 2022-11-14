В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула
В Турции задержали человека, который мог оставить бомбу на туристической улице Истикляль в центре Стамбула, об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.
«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — сказал он (цитата по TRT Haber). Сойлу отметил, что всего было задержано более 20 человек, которые могли быть причастны к взрыву.
По словам главы МВД, приказ о проведении теракта был отдан из сирийского города Кобани, где присутствует активность запрещенных в республике РПК и «Сил народной самообороны» (СНС) сирийских курдов.
При взрыве в центре города погибли 6 человек, напомнил Сойлу. Он также отметил, что всего пострадал 81 человек. 50 из них уже были выписаны из больницы, пятеро находятся в реанимации, двое — в тяжелом состоянии. Ранее генконсульство России в Стамбуле сообщило, что россиян среди пострадавших от взрыва не было.
Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт. Власти Турции ввели временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве.
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