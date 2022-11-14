В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

При взрыве в центре города погибли 6 человек, напомнил Сойлу. Он также отметил, что всего пострадал 81 человек. 50 из них уже были выписаны из больницы, пятеро находятся в реанимации, двое — в тяжелом состоянии. Ранее генконсульство России в Стамбуле сообщило, что россиян среди пострадавших от взрыва не было.