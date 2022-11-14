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В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

Ведомости

В Турции задержали человека, который мог оставить бомбу на туристической улице Истикляль в центре Стамбула, об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. 

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», — сказал он (цитата по TRT Haber). Сойлу отметил, что всего было задержано более 20 человек, которые могли быть причастны к взрыву.

По словам главы МВД, приказ о проведении теракта был отдан из сирийского города Кобани, где присутствует активность запрещенных в республике РПК и «Сил народной самообороны» (СНС) сирийских курдов.

При взрыве в центре города погибли 6 человек, напомнил Сойлу. Он также отметил, что всего пострадал 81 человек. 50 из них уже были выписаны из больницы, пятеро находятся в реанимации, двое — в тяжелом состоянии. Ранее генконсульство России в Стамбуле сообщило, что россиян среди пострадавших от взрыва не было. 

Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина. Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт. Власти Турции ввели временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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