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Турецкая полиция рассматривает версию теракта после взрыва в центре Стамбула

Ведомости

Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в центре Стамбула, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Верховный совет по телерадио страны.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что правоохранительные органы рассматривают версию теракта.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил в Twitter, что взрыв произошел в 16:20 мск. Согласно его данным, есть погибшие и раненые.

В район направлено большое количество медико-санитарных и полицейских бригад. По данным CNN, ранены 11 человек. Сообщается о погибших, их число уточняется.

Официального заявления о причине взрыва пока не поступало.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных