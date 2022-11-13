Турецкая полиция рассматривает версию теракта после взрыва в центре Стамбула
Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в центре Стамбула, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Верховный совет по телерадио страны.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что правоохранительные органы рассматривают версию теракта.
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил в Twitter, что взрыв произошел в 16:20 мск. Согласно его данным, есть погибшие и раненые.
В район направлено большое количество медико-санитарных и полицейских бригад. По данным CNN, ранены 11 человек. Сообщается о погибших, их число уточняется.
Официального заявления о причине взрыва пока не поступало.